Российский футболист Заур Садаев, выступающий в чемпионате Турции за команду ФК Анкарагюджю, пропал без вести. Известно, что спортсмен не отвечает на звонки. По данным , о текущем ..

Российский футболист Заур Садаев, выступающий в чемпионате Турции за команду ФК "Анкарагюджю", пропал без вести. Известно, что спортсмен не отвечает на звонки.По данным , о текущем местонахождении Садаева нет никакой информации. Спортсмена не могут найти уже больше недели. Стоит отметить, что в России Садаев выступал за "Ахмат".