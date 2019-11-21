Участница шоу Пацанки Анна Михеева устроила дебош в аэропорту Пулково. Девушка ругалась матом на полицейских. По данным , Михеева была сильно пьяна и ударила ногой сотрудника ..

Участница шоу "Пацанки" Анна Михеева устроила дебош в аэропорту Пулково. Девушка ругалась матом на полицейских.По данным , Михеева была сильно пьяна и ударила ногой сотрудника правоохранителя, который пытался доставить ее в дежурную часть за неадекватное поведение. В отношении злоумышленница возбуждено уголовное дело за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.