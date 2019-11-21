Поиском людей в машинах и расследованием громких убийств уже никого не удивишь. Теперь продюсеры шоу Битва экстрасенсов подготовили своим подопечным новые задачи. В этот раз маги, волшебники и колдуны попробуют найти людей с ВИЧ– заболеванием.

Поиском людей в машинах и расследованием громких убийств уже никого не удивишь. Теперь продюсеры шоу "Битва экстрасенсов" подготовили своим подопечным новые задачи. В этот раз маги, волшебники и колдуны попробуют найти людей с ВИЧ– заболеванием.В новом выпуске знаменитой телепередачи мастера оккультных наук попробуют обнаружить среди пяти людей тех, кто был поражен страшным вирусом. Из пятерки больным будет только один человек, остальные – здоровые.Среди людей с необыкновенными способностями существует негласная теория, что за тем, кто был поражен страшной болезнью, постоянно следует смерть. Обычные люди не способны увидеть этот след, однако настоящие экстрасенсы могут не только рассмотреть его, но и попробовать узнать, как именно человек заразился этой инфекцией.Кроме того, мастеров оккультных наук ждет еще одно непростое испытание. На программу обратилась девушка по имени Алина. Юная особа страдает от двухсторонней булимии – серьезного психического заболевания, которое характеризуется бесконтрольным поеданием самой разнообразной пищи, а после изрыганием ее в пучины унитаза.15 Ноя 2019 в 10:41 PSTМагам предстоит узнать, с чего именно началась страшная болезнь девушки. Возможно, экстрасенсы смогут установить причину и остановить процесс разрушения организма и психики Алины. В этот раз волшебникам действительно придется подключить все свои усилия, чтобы спасти юную особу от голодной смерти, сообщает издание .