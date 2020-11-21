Эти фото Татьяна Сергеевна Максимова- внучатая племянница Павла Булыгина показывает впервые.

Сегодня впервые мы покажем вам фамильные фото Булыгиных. Внучатая племянница нашего знаменитого земляка- белого офицера, поэта Павла Булыгина на этой неделе побывала во Владимирских Палатах на выставке к 100-летию Русского Исхода. Наш совместный проект с ВСМЗ мы продолжаем вместе с Марией Платанюк.Снимок из прошлого- совсем юный Павел Булыгин. Гимназист. Вот он с сестрой, а вот еще совсем ребёнком - уверенно держится в седле. Этот альбом- история одной семьи. А в ней- отражение истории страны. Рубеж веков. Время испытаний и потрясений. Эти фото Татьяна Сергеевна Максимова- внучатая племянница Павла Булыгина показывает впервые. Павел - брат её бабушки- Софьи Петровны. Удивительна сама история "возвращения" фамильной реликвии. Альбом Татьяне Сергеевне к порогу квартиры привезла незнакомая девушка. Так же неожиданно, много лет назад, сама Татьяна Максимова начала нелёгкий путь- по возвращению имени Павла Булыгина.Татьяна Максимова, внучатая племянница Павла Булыгина:- Совершенно случайно наткнулась на бумаги, которые хранила одна из сестёр Павла Булыгина- Наталья. Всю жизнь... Когда начала разбирать, мне почему-то показалось, что это имеет значение.Его жизненный путь: от Владимира Российской империи до парагвайского Асунсьона. Павел Булыгин - офицер русской императорской армии, представитель старинного русского рода. Своим идеалам он остался верен до конца.Мария Платанюк, специальный корреспондент:- "Весна опять зазеленела, но нам неясен жданный срок. Мы неуверенно, несмело бредём в пыли чужих дорог". Эти строки нашего земляка Павла Булыгина стали эпиграфом новой выставки, посвящённой столетию Русского исхода. Владимирским страницам русской эмиграции. Здесь же на входе- символический автограф Павла Булыгина. Поэта и офицера.Личная встреча с Татьяной Максимовой состоялась при согласовании возможности использовать эти строчки в названии экспозиции, рассказывает Светлана Мельникова, генеральный директор музея-заповедника. Музейщики уверены: благодаря потомкам наших соотечественников- эмигрантов работа по "собиранию камней" общей исторической памяти продолжится.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Очень важно в семье хранить память предыдущих поколений. Очень важно понимать, что за тобой, вот такой охранной стеной стоят твои предки...Музей-это то место, где гарантированно, законно мы храним эту память. И это значит, что эта память становится памятью не одной семьи, а памятью страны- через эти фамильные, родовые истории.Татьяна Максимова- во Владимире- проездом. Спешит в родные для её семьи места. Булыгин родился во Владимире, а каждое лето вместе с родными проводил в Михайловском. Имении недалеко от станции Денисово Гороховецкого уезда. На одном из эпизодов биографии Булыгина Татьяна Сергеевна останавливается отдельно. В 1918-ом Павел Петрович участвовал в попытке спасения венценосной семьи на Урале. Она оказалась неудачной. Булыгин был арестован на вокзале Екатеринбурга. По сути- спасённым им когда-то солдатом.Татьяна Максимова, внучатая племянница Павла Булыгина:- Он ехал инкогнито. А солдат к нему кинулся: "Ваше благородие!". И тут же его схватили. Но ему у далось бежать из тюрьмы Екатеринбурга. Он был ранен.Последний российский император и его семья были расстреляны в ночь с 16-ого на 17-ое июля 1918-ого года. В полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге. Кирпич Ипатьевского дома - здесь же, на выставке. Рядом с фотографией Булыгина. "Убийство Романовых"- знаменитая книга Павла Петровича. В ней он фактически расшифровал отчёт следователя Соколова. Как говорит внучатая племянница, по сути "перевёл с юридического на общедоступный". Это прижизненное- итальянское издание. Офицер покинул Россию в 1922-ом.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- К огромному сожалению, мемориальных вещей Павла Петровича у нас практически нет. Ведь они покидали страну, бросив всё. Потом судьба мотала его по миру, что трудно представить, что что-то могло сохраниться. Конечно, бывали бы счастливы, иметь черновики его стихов."Прошли пылающие сроки, умолкло эхо гневных бурь, и давней Родины лазурь, и всё, что с нею- так далёко..." По словам Татьяны Максимовой- главной хранительницы литературного наследия нашего земляка, вся поэзия Булыгина пронизана невероятной тоской по любимой России. Павла Петровича не стало в 1936-ом. В Парагвае, где он возводил колонии для русских переселенцев. Булыгину было всего 40 лет. При нём нашли блокнот, в котором поэт записывал свои мысли и рифмы. Сегодня, сквозь время, его последние стихи звучат особенно символично."Мне пальмы не нужны,Верни меня России, Боже,Мне иволга родимой стороныВсех райских птиц сейчас дороже".Мария Платанюк, Александр Голубев "Вести-Владимир".