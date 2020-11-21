В Покрове мужчина не побоялся выйти на неокрепший лед местного пруда и оказался в воде. Вытаскивать из полыньи тонущего рыбака пришлось спасателям. Сообщение о том, что на улице

В Покрове мужчина не побоялся выйти на неокрепший лед местного пруда и оказался в воде. Вытаскивать из полыньи тонущего рыбака пришлось спасателям. Сообщение о том, что на улице Франца-Штольца в пруду тонет мужчина, поступило на пульт МЧС около 9 часов утра. На место оперативно выехали сотрудники пожарно-спасательной части. Вытаскивать мужчину из полыньи пришлось с помощью