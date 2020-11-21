В разгар второй волны пандемии многие государства наконец подошли к завершению разработок своих вакцин. Но и у коронавируса появился свой козырь.

В разгар второй волны пандемии многие государства наконец подошли к завершению разработок своих вакцин. Но и у коронавируса появился свой "козырь".С приближением зимы температура воздуха неуклонно понижается, создавая благоприятную среду для хладолюбивого коронавируса SARS-CoV-2. В связи с этим прирост числа новых заражений снова начал увеличиваться. Во многих странах ежедневно выявляют десятки тысяч новых случаев инфекции COVID-19. Коронавирус в России сегодня заражает почти 25 тысяч человек каждые сутки.По количеству заражений лидирует Москва. Так, в пятницу в столице зафиксировали почти семь тысяч новых заболевших. Тем не менее, мэр города Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая обстановка остается управляемой. Он отметил эффективность ограничительных мер, введенных местными властями для сдерживания ковида, в числе которых – ограничения работы ночных заведений и перевод работников и студентов на "удаленку". Собянин выразил уверенность, что победа над коронавирусом в России сегодня близка.Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус настроен более пессимистично. Он заявил, что в большинстве западных стран обстановка критическая – больницы заполнены зараженными почти полностью. Единственной надеждой на улучшение ситуации, по мнению Гербейесуса, остаются вакцины.Коронавирус в МосквеЗаболели –539 970Умерли –8 159Выздоровели –394 252Коронавирус в РоссииЗаболели –2 039 926Умерли –35 311Выздоровели –1 551 414Коронавирус в миреЗаболели –56 898 415Умерли –1 360 381Выздоровели – 38 708 047