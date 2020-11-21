Нарушения выявил региональный Россельхознадзор.

Из мясоперерабатывающих комплексов Курской области во Владимирскую завезли более 200 килограмм потенциально опасной свиноводческой продукции. На комбинат поступало мясо с фермы, на которой выявили африканскую чуму свиней.Сейчас товар проверяет Россельхознадзор. Взяты пробы для исследований.«Обо всех случаях заболевания свиней необходимо немедленно сообщать в ветеринарные службы по телефону 42-10-52», - отметили во владимирском РоссельхознадзореВ ведомстве добавили, что осенью в деревню Большие Лужки привезли 156 овец без ветеринарных справок, которые подтверждают здоровье животных. По факту нарушения составлен протокол об административном нарушении. Мужчина получил штраф – 3 000 рублей.