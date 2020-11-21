Злоумышленник, работая стажером в баре, якобы для обслуживания и ремонта забрал два мультиформатных плеера...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину, подозреваемого в хищении дорогостоящей аппаратуры путем мошенничества.В полицию с заявлением обратился администратор одного из баров на Большой Татарской улице. Мужчина сообщил, что известное ему лицо обманным путем завладело звуковой аппаратурой, принадлежащей заведению. Материальный ущерб составил более 345 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Лукинской улице задержали подозреваемого – 25-летнего жителя столицы. Установлено, что, работая стажером в баре, злоумышленник якобы для обслуживания и ремонта забрал два мультиформатных плеера. В дальнейшем данную аппаратуру он сбыл, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60