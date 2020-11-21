Злоумышленник, работая стажером в баре, якобы для обслуживания и ремонта забрал два мультиформатных плеера...
Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали мужчину, подозреваемого в хищении дорогостоящей аппаратуры путем мошенничества.
В полицию с заявлением обратился администратор одного из баров на Большой Татарской улице. Мужчина сообщил, что известное ему лицо обманным путем завладело звуковой аппаратурой, принадлежащей заведению. Материальный ущерб составил более 345 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Лукинской улице задержали подозреваемого – 25-летнего жителя столицы. Установлено, что, работая стажером в баре, злоумышленник якобы для обслуживания и ремонта забрал два мультиформатных плеера. В дальнейшем данную аппаратуру он сбыл, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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