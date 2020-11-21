В Белоруссии уже несколько месяцев не прекращаются массовые протесты. Оппозиция и ее приверженцы не согласны с итогами президентских выборов. Тем временем действующий президент республики Александр Лукашенко терпит одну неудачу за другой.

В Белоруссии уже несколько месяцев не прекращаются массовые протесты. Оппозиция и ее приверженцы не согласны с итогами президентских выборов. Тем временем действующий президент республики Александр Лукашенко терпит одну неудачу за другой.Представители Запада и оппозиция считают Александра Лукашенко нелегитимным президентом и всячески стараются его подставить. Так, недавно в Сеть слили телефонные переговоры. На записи говорят якобы руководитель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова и пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.Член президиума Координационного совета Павел Латушко в "Ютуб" объяснил телефонные сливы. По его словам, Лукашенко продолжат подставлять. эксперт уверяет, что сейчас рядом с Батькой находятся лишь те, кто способен продать свою совесть за ящик "Массандры".При этом, по словам Павла Латушко, все эти действия прикрывают милиция и ОМОН, а также Федерация Хоккея Белоруссии и другие приближенные к Лукашенко личности. Все это, по его мнению, говорит лишь о том, что вертикаль власти Лукашенко перестала работать и рушится на глазах. Эксперт назвал белорусского лидера и его элиту самоназванными руководителями и полными банкротами в сложившейся ситуации.Ранее политический эксперт Арсений Сивицкий заявил, что Александр Лукашенко продемонстрировал и США, и ЕС и России свою неспособность к договорам. По мнению аналитика, все заинтересованные стороны согласны, что существующий белорусский политический режим должен закончиться.Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Берегите себя и близких!