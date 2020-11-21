Похитителя Савелия Роговцева заключили под стражу. Камешковский районный суд сообщает о заключении под стражу 26-летнего жителя Камешковского района. Вероятно, речь идёт о похитителе

Похитителя Савелия Роговцева заключили под стражу. Камешковский районный суд сообщает о заключении под стражу 26-летнего жителя Камешковского района. Вероятно, речь идёт о похитителе 7-летнего Савелия Роговцева. Напомним, первоклассник из села Горки Камешковского района почти 2 месяца провёл в деревне Макариха в подвале частного дома, где его держал 26-летний местный житель. Как сообщается на сайте суда,