Такое поручение МИАЦу дала директор депздрава Елена Утёмова.

Директор департамента здравоохранения Елена Утемова попросила директора Медицинского информационного аналитического центра(МИАЦ) Юлию Арсенину сформировать систему «лист ожидания». Пациента ставят в очередь, а после появления «окна» в расписании информируют о возможности посетить специалиста. Это связано с обращениями граждан, которые не могут записаться к врачу через колл-центр.«Мы попросили поликлиники организовать работу по субботам. В эти дни жители будут обращаться не по теме заболеваний, а за справками, заключениями и так далее», - отметила главврач региона.Добавим, что жителей Владимирской области попросили не посещать поликлиники без предварительной записи, если речь не идёт о внезапно возникших болячках. На МИАЦа опубликован список талонов по городам и районам. По вопросам записи к специалисту можно обратиться на горячую линию по телефону: 8 (800) 200 – 36-33, для владимирцев работает номер: 8 (4922) 7777 – 33.