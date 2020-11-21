Он провалился в полынью.

МЧС – , полиция – , СМИ – пишут, но рыбаки продолжают выходить на неокрепший лёд озёр, рек и других водоёмов, рискуя жизнью.21 ноября в 08:05. в ГУ МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о происшествии в Покрове. В полынью на пруду провалился мужчина.На место оперативно прибыли 4 сотрудника пожарно-спасательной части №43.Спасатели достали из воды тонущего 53-летнего рыбака при помощи специальной верёвки.«Состояние его здоровье — удовлетворительное, сотрудники МЧС передали его медикам для оказания первой помощи», - пояснили в пресс-службе ведомства.Напоминаем, что пока толщина льда не достигла 10 сантиметров - выход на водные объекты опасен для жизни и здоровья.