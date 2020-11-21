Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой около 1 кг...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в попытке сбыта около 1 кг марихуаны.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Лобачевского задержали 32-летнего мужчину. В ходе досмотра автомобиля задержанного был обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения.Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой около 1 кг. Установлено, что наркотик злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта.Следственным отделением ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93