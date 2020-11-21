Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.

В Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании частного жилого дома по адресу: Гороховецкий р-н, д. Рассвет, д. 27. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии на место пожара происходило горение дома, существовала угроза соседнему дому. Спасателям удалось не допустить дальнейшее распространения огня на жилой дом. Пожар был ликвидирован на площади 72 кв. м., Пострадавших и погибших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 18 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.(Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области)