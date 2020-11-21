Ребята намерены привести в порядок аллеи парка, попробовать себя в ландшафтном дизайне.

Учащиеся лесотехнического техникума после прохождения «Школы волонтёров наследия» решили организовать отряд добровольцев. Инициатива получила поддержку как у руководства учебного заведения, так и со стороны Владимиро-Суздальского музея-заповедника.В федеральном проекте «Школа волонтёров наследия» приняли участие 300 человек, в том числе учащиеся Муромцевского техникума. Занятия под руководством сотрудников музея-заповедника произвели на ребят большое впечатление, помогли по-новому посмотреть на усадьбу Храповицких, осознать её историческую и архитектурную ценность. У ребят родилась идея организовать на базе учебного заведения отряд добровольцев. Инициативу поддержало руководство техникума, которое видит в этом хорошие перспективы для проведения практических занятий и применения профнавыков учащихся на конкретных объектах.Накануне состоялась встреча волонтёров с генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светланой Мельниковой, в ходе которой обсуждался предстоящий фронт работ. Добровольцы хотят обратить особое внимание на парковую зону усадьбы. На встрече волонтёры рассказали о том, что неоднократно присоединялись к акциям музея по благоустройству территории. Теперь у них есть желание заниматься этой работой на постоянной основе.Командир отряда добровольцев Муромцевского лесотехнического техникума Егор Тимофеев рассказал, что ребята намерены привести в порядок аллеи парка, попробовать себя в ландшафтном дизайне, готовы помочь музею-заповеднику в организации информационно-логистической схемы усадьбы и многом другом. Ребята особо подчёркивают, что хотят сделать усадьбу Храповицких красивее не только для повышения привлекательности у туристов, но и для удовольствия местных жителей, лично для себя.