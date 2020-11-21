Москвичи привезли два спектакля "Али Баба и сорок разбойников" и "Кот в сапогах".

Во Владимире начинаются гастроли Академического театра кукол имени Сергея Образцова. Москвичи привезли два спектакля "Али Баба и сорок разбойников" и "Кот в сапогах". Они пройдут на сцене областного театра кукол. Исполняющая обязанности директора департамента культуры Ольга Дёмина отметила, что гастроли стали возможны благодаря проекту Министерства культуры . Спектакли лучших отечественных театров показываются не только в России, но и в странах бывшего СССР. Во Владимир приехала и заслуженная артистка России Татьяна Сергеева. До того, как поступить в Театр Образцова, она 10 лет проработала в нашем театре кукол.Татьяна Сергеева, заслуженная артистка России, актриса Государственного академического центрального театра кукол им. С.В. Образцова:- Мы говорим спасибо Сергею Владимировичу, что он подарил нам. Как он говорил "Мы показываем миру кукол, а куклы показывают мир нам. И поэтому такой вот симбиоз он очень необходим и нужен всем-всем людям , которые живут на территории нашей замечательной страны и бывшей страны!