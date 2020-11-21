Со стороны Москвы движение перекроют на 20 минут в 23:00, 00:00 и 01:00. Со стороны Нижнего Новгорода - в 02:00, 03:00 и 04:00.

На федеральной трассе М-7 продолжаются работы по установке рамных П-образных опор для элементов организации дорожного движения. С 21 на 22 ноября водителям придется планировать пути объезда перекрестка Пекинки и улицы Горького во Владимире. Со стороны Москвы движение перекроют на 20 минут в 23:00, 00:00 и 01:00. Со стороны Нижнего Новгорода - в 02:00, 03:00 и 04:00. Наземные переходы также закроют. Упрдор «Москва — Нижний Новгород» также информирует, что на Юрьев-Польском перекрестке окончательно ликвидируют наземные пешеходные переходы через федеральную трассу. Движение пешеходов будет возможно только по расположенному рядом надземному переходу.