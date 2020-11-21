Во Владимире перед судом предстали 2 гражданина республики Беларусь. Молодые люди, работавшие на строящемся объекте в областном центре, за одну ночь попытались угнать 2 автомобиля. История

Во Владимире перед судом предстали 2 гражданина республики Беларусь. Молодые люди, работавшие на строящемся объекте в областном центре, за одну ночь попытались угнать 2 автомобиля. История произошла в феврале этого года. Как установил суд двое братьев 21 и 24 лет пьяными возвращались домой из бара на такси, когда им пришла в голову идея угнать этот