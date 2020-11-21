Протяжённость нового трубопровода составила 17 километров.

В 2018 году было принято решение о строительстве газопровода высокого давления от села Дмитриевы Горы до деревень Большой и Малый Санчур, Муратово, Окшово. Протяжённость линии трубопровода – 17 километров.«Уровень газификации в Меленковском районе - порядка 35%. Жители оплатили проектную документацию(ПСД). Стоимость работ составила – 40 млн рублей. Строительство 10 километров распределительного газопровода стоимостью более 16 млн рублей выполнено в 2020 году за счёт средств бюджетов всех уровней в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.Магистральные трубы провели к более чем 300 домам, а также к объектам соцсферы.«До конца года будут газифицированы Дом культуры и молочно-товарная ферма №3 в Малом Санчуре. На сегодняшний день финансовую помощь на газификацию уже получили 99 собственников недвижимости в названных деревнях», - добавили в Белом доме.«Для снижения финансовой нагрузки на жителей действует Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования к приёму газа. За счёт этого можно компенсировать до 80 % расходов. В этом году такой возможностью уже воспользовались 1128 человек, общий размер субсидий составил 66,7 млн рублей», – резюмировал врио заместителя губернатора Владимирской области Роман Годунин.