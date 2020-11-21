Новые смерти от коронавируса . Держались 11-ть дней, но с четверга кривая по летальным исходам снова поползла вверх. Три смерти за последние сутки – также, как накануне. Общее количество

Новые смерти от коронавируса . Держались 11-ть дней, но с четверга кривая по летальным исходам снова поползла вверх. Три смерти за последние сутки – также, как накануне. Общее количество умерших от новой заразы во Владимирской области теперь составляет 287. Заболевших за последние сутки 128. На два больше, чем накануне. Всего больных теперь 12 053. В лидерах антирейтинга по заболевшим