Не далеко от деревни Кощеево столкнулись легковой автомобиль и «ГАЗель».

Во Владимирской области произошло серьёзное ДТП. Не далеко от деревни Кощеево столкнулись легковой автомобиль и «ГАЗель».По информации очевидцев водитель легковушки совершил лобовое столкновение с «ГАЗелью». От удара легковушка загорелась. Водитель грузовика оказался заблокирован в автомобиле. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС а так же скорой помощи. Для извлечения пострадавшего из автомобиля спасателям пришлось проводить деблокировку.В результате ДТПпогибводитель сгоревшей легковушки и пострадал водитель ГАЗели. Информация уточняется.(Фото:«PRO Транспорт» Владимир News)