Сначала господская усадьба, потом школа, фельдшерский пункт, магазин и клуб. Уже несколько лет, усадьба Рагозиных - Кречетниковых пустует и тихо разрушается.

Еще дна усадьба в регионе будет восстановлена к 2022 году. Что в селе Сима Юрьев-Польского района. И это показывает , что даже в безнадежных случаях остается надежда на возрождение. Сегодня мы расскажем вам об одной очаровательной женской усадьбе, возведенной в древнем селе Черниж. Через 2 года ей тоже исполнится 210 лет.Когда-то этот дом был центром села, местом притяжения. Сначала господская усадьба, потом школа, фельдшерский пункт, магазин и клуб. Уже несколько лет, усадьба Рагозиных - Кречетниковых пустует и тихо разрушается. Построили ее после Отечественной войны 1812 года, таких усадьб в России было много, но уцелели единицы, именно этим она и ценна. Небольшой деревянный одноэтажный дом с антресолями построен в стиле позднего классицизма. Хотя усадьба и среднестатистическая по тем временам, но со своим лицом.Михаил Барышев историк, доцент ВлГУ кафедры истории археологии и краеведения:- Фасад украшает портик тосканского ордера Скорее всего , можно предполагать , что именно здесь была еще и доска с классицистической резьбой, так украшали нередко особняки это времени.Усадьбу построили для Екатерины Ивановны Кречетниковой - в приданное, но замуж она так и не вышла. Принадлежала Екатерина Ивановна к знатной дворянской фамилии: земли во владимирской Губернии получил еще ее дед. Хозяйство было большое : сад, оранжереи, скотный двор, конюшня, каретник - сейчас от них остались только стены. Также во владении была ткацкая фабрика, она и вовсе не сохранилась. Но уцелели две каменные избы, в них жила прислуга. То, что усадьбой владела незамужняя дама, видно на плане комнат,- рассказывает историк Михаил Барышев. Он защитил диссертацию по истории Владимирских усадеб 18-19 веков.Михаил Барышев историк, доцент ВлГУ кафедры истории археологии и краеведения:- На первом этаже размещалась зала , размещалась гостиная, диванная,чайная и буфет. И на антресолях, дом был одноэтажный с антресолями. Там размещались спальня кабинет и девичья.Иван Рагозин - председатель Суздальского дворянства- приобрел усадьбу во второй половине 19 века и владел ею до революции. Хозяйство приумножил: появилась молочная ферма, завели породистый скот, увеличили конюшню. Помещик построил в деревне школу для крестьянских детей, занимался благоустройством села.Михаил Барышев историк, доцент ВлГУ кафедры истории археологии и краеведения:- Пруды были спущены,их отчистили,укрепили стены прудов дубовыми сваями и засыпали песочек. И говорят что дети , очень любили здесь купаться.За несколько веков деревянная усадьба не сгорела и не разрушилась. . Несмотря на то, что ее нет на туристических картах, туристы в Черниж приезжают. По двое, семьями, небольшими группами. Восторженными впечатлениями делятся в интернете. Да и близость к Суздалю, к дороге - на стороне усадьбы. Значит, есть, что возрождать. Вопрос: кто этим займется?Екатерина Таманова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.