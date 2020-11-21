Мужчина вышел ловить рыбу на тонкий лед в выходной.

Едва водоёмы Владимирской области успели покрыться смертельно опасным тонким льдом, как произошло первое происшествие, которое, к счастью, закончилось хорошо.Сегодня в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о том, что в полынью на пруду провалился мужчина. Происшествие произошло по адресу: Петушинский район, город Покров,улица Франца-Штольца.На место оперативно выехали сотрудники пожарно-спасательной части №43, в составе 4 человек и единицы техники. Сотрудники МЧС спасли тонущего при помощи спасательной верёвки. Оказалось, что это рыбак, мужчина 1967 года рождения. Состояние его здоровье — удовлетворительное, сотрудники МЧС передали его медикам.(Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области)