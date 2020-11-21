Во Владимирской области за прошедшие сутки 21 ноября лабораторно подтверждено 128 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 ноября 2020 года лабораторно подтверждено 128 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (24 сл. в г. Владимире, 18 сл. в Гусь-Хрустальном, 17 сл. в Муромском, 9 сл. в Ковровском, 9 сл. в Суздальском, 8 сл. в Александровском, 8 сл. в Юрьев-Польском, 7 сл. в Вязниковском, 6 сл. в Петушинском, 5 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Меленковском, 5 сл. в Собинском, 4 сл. в Селивановском, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 12 053 случая заболевания (2160 сл. в г. Владимире, 1710 сл. в Гусь-Хрустальном, 1397 сл. о. Муром, 991 сл. в Ковровском, 893 сл. в Александровском, 599 сл. в Вязниковском, 476сл. в Собинском, 517 сл. в Юрьев-Польском, 937 сл. в Петушинском, 423 сл. в Кольчугинском, 340 сл. в Суздальском, 305 сл. в Меленковском, 289 сл. в Гороховецком, 272 сл. в Селивановском, 217 сл. в Камешковском, 208 сл. в Судогодском, 177 сл. в Киржачском, 142 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.