На предприятии планируется гальванизировать детали для систем кондиционирования воздуха, терморегулирования, автоматического регулирования давления.

Как сообщает , московское предприятие ПАО НПО «Наука» открыло в Киржачском районе линию гальванизации деталей и комплекс для проведения испытаний авиационных систем и агрегатов.За два предыдущих года Фонд предоставил компании два кредита на закупку технологического оборудования на общую сумму – 123 млн рублей. Итоновый бюджет проекта превысил 455 млн.Производственная площадь построенного завода 17 000 квадратных метров. Запуск запланирован на 2021 год.«На предприятии планируется гальванизировать детали для систем кондиционирования воздуха, терморегулирования, автоматического регулирования давления. Общая площадь обрабатываемых изделий составит 38 000 квадратных метров в год», - рассказали в пресс-службе ФРП.Тестировать готовую продукцию будут на испитытельном комплексе, где имитируются любые лётные условия.«Приобретение высокотехнологичного и во многом нестандартного оборудования для нового комплекса стало возможным благодаря поддержке Фонда развития промышленности. Введённые в работу гальваническая линия и вакуумно-компрессорная станция - одни из самых современных в России», - подчеркнула гендиректор НПО «Наука» Евгения Меркулова.Добавим, что объединение приступило к строительству комплекса по производству систем жизнеобеспечения для летательных аппаратов в поселке Першино в сентябре 2017 года. Объем инвестиций превышает 2 млрд рублей.Справочно:НПО «Наука» зарегистрировано в Москве в 1993 году. Основной вид деятельности - производство частей летательных и космических аппаратов.Главные заказчики - «Объединенная авиастроительная корпорация», «Вертолёты России» и «Объединенная двигателестроительная корпорация».