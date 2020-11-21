Скончались ещё два пациента.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за минувшие сутки выявлено 138 новых случаев заболевания коронавирусом. Исцелился от недуга - 161 человека.В Костроме коронавирус подхватили 96 человек. Восемь новых пациентов выявлено в Костромском районе, шесть – в Мантурово. По пять инфицированных прибавилось в Буе и Буйском районе, Нерехте и Нерехтском районе. COVID-19 обнаружен ещё у четырех жителей п.Красное-на-Волге и Красносельского района, у трех жителей Волгореченска. По два новых диагноза зарегистрировано в Пыщуге, Островском, Судиславле и Судиславском районе, Макарьевском районе. По одному заразившемуся прибавилось в Галиче, а также в Парфеньевском и Межевском районах.Скончались два пациента. Врачи не смогли спасти 58 и 70-летних мужчин.С начала пандемии в Костромской области коронавирус подхватили 10 159 человек. Вылечить удалось 6910 пациентов. В стационарах находятся 692 жителя региона, из них 353 с диагнозом ковид. На дому лечится 2718 человек.