Скончались ещё три пациента.

По информации федерального оперштаба за сутки во Владимирской области коронавирусом заразились ещё 128 человек. Три пациента скончались. Общая численность умерших за весь период пандемии составляет 287 человек.За минувший день избавились от недуга 178 жителей региона. Общее количество спасённых владимирскими врачами жизней составляет – 9 477. Заболели за месяцы первой и второй коронавирусных волн – 12 053 пациентов.По районам и городам суточная статистика заболеваемости выглядит следующим образом: 24 во Владимире, 18 в Гусь-Хрустальном, 17 в Муромском, 9 в Ковровском, 9 в Суздальском, 8 в Александровском, 8 в Юрьев-Польском, 7 в Вязниковском, 6 в Петушинском, 5 в Гороховецком, 5 в Меленковском, 5 в Собинском, 4 в Селивановском, 2 в ЗАТО Радужный, 1 в Камешковском районах.Общая карта заболеваемости за весь период пандемии такова: 2160 человек заразились во Владимире, 1710 случаев в Гусь-Хрустальном районе, 1397 в Муроме, 991 в Ковровском, 893в Александровском, 599 в Вязниковском, 476 в Собинском, 517 в Юрьев-Польском, 937 в Петушинском, 423 в Кольчугинском, 340 в Суздальском, 305 в Меленковском, 289 в Гороховецком, 272 в Селивановском, 217 в Камешковском, 208 в Судогодском, 177 в Киржачском районах, 142 в ЗАТО Радужный.Всего на территории страны за сутки выявлено 24822 инфицированых Covid-19.Напомним, что 19 декабря во время коронавирусного брифинга директор департамента здравоохранения попросила владимирцев провести выходные дома с семьёц.