Участковым были предприняты все меры, чтобы найти хулигана и решить конфликтный вопрос...

В УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве поступило письмо жительницы столицы Евгении, в котором она выразила слова признательности и благодарности участковому ОМВД России по району Косино-Ухтомский за оказанную помощь в решении конфликтной ситуации по поводу парковочного места.По словам заявительницы, она попала в крайне неприятную ситуацию. Во дворе дома, где проживает Евгения, неоднократно возникали конфликтные ситуации по поводу парковочных мест на придомовой территории на Большой Косинской улице. Так и в тот день она припарковала свой автомобиль и поднялась в квартиру. Через какое-то время Евгения спустилась к своему автомобилю и обнаружила, что у машины сломаны дворники. Она вызвала участкового своего района Виталия Инякина. Участковым были предприняты все меры, чтобы найти хулигана и решить конфликтный вопрос.«Хочу выразить огромную благодарность сотруднику отдела МВД России по району Косино-Ухтомский города Москвы, Инякину Виталию Степановичу! Благодаря его оперативности и профессионализму были предотвращены хулиганские действия по отношению ко мне и к моему имуществу. Прошу поощрить данного сотрудника. Такие люди должны быть примером для всех! Я спокойна за свою жизнь, ведь теперь знаю, кто ее охраняет», - такими словами завершила свое письмо Евгения.Руководством ОМВД по району Косино-Ухтомский вопрос о поощрении принят к рассмотрению.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73