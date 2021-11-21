Белоруссия и Украина поддерживают тесные связи в экономическом плане. Так считает политолог Всеволод Шимов.

Белоруссия и Украина поддерживают тесные связи в экономическом плане. Так считает политолог Всеволод Шимов.Александр Лукашенко всегда стремился сохранить многовекторный курс на внешнеполитическом поле. Из-за событий, происходящих в Белоруссии после последних президентских выборов, это становится делать сложнее.Западные политики оказывают существенное давление на последнего диктатора Европы. В таких обстоятельствах Батьке приходится делать шаги в сторону выгодного сотрудничества.Политолог Всеволод Шимов считает, что взаимоотношения Белоруссии и Украины носят взаимовыгодный характер. По мнению специалиста, у руководств двух стран есть серьезные политические разногласия, при этом в экономическом плане государства поддерживают тесные связи.Шимов подчеркнул, что Киев сотрудничает с Минском для того, чтобы не склонялся в сторону внешнеполитического курса Москвы. Кроме того, Белоруссия имеет шанс сохранить остатки многовекторности и контролировать влияние России, отметил специалист.Напомним, ранее сообщил о том, что Белоруссия не имеет ничего против того, чтобы продавать электроэнергию Украине. Батька заявил, что обычные люди не должны страдать из-за политики.