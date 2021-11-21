В разных районах области зарегистрированы случаи управления транспортом без прав.

За 10 месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД было выявлено более 4000 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права управления.С участием водителей, не имеющих водительского удостоверения соответствующей категории зарегистрировано 135 ДТП, в которых 18 человек погибли и 177 получили травмы различной степени тяжести.УГИБДД УМВД России по Владимирской области напоминает:В соответствии с законодательством управлять транспортными средствами, не имея водительского удостоверения соответствующей категории запрещено!Исключением является управление автомобилем во время обучения в автошколе под руководством и присмотром инструктора по вождению.За управление транспортными средствами без водительского удостоверения предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей в соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ.