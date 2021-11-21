В разных районах области зарегистрированы случаи управления транспортом без прав.
За 10 месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД было выявлено более 4000 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права управления.
С участием водителей, не имеющих водительского удостоверения соответствующей категории зарегистрировано 135 ДТП, в которых 18 человек погибли и 177 получили травмы различной степени тяжести.
УГИБДД УМВД России по Владимирской области напоминает:
В соответствии с законодательством управлять транспортными средствами, не имея водительского удостоверения соответствующей категории запрещено!
Исключением является управление автомобилем во время обучения в автошколе под руководством и присмотром инструктора по вождению.
За управление транспортными средствами без водительского удостоверения предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей в соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ.