Вчера на региональные дороги для борьбы со снегопадом вышло 214 единиц дорожной техники. На...

Вчера на региональные дороги для борьбы со снегопадом вышло 214 единиц дорожной техники.На устранение скользкости было использовано почти 1,5 тысячи тонн песко-соляной смеси. Всего для работ задействовано порядка 900 человек. На всем протяжении сети региональных дорог обеспечен безопасный проезд транспортных средств. За прошедшие сутки в связи с погодными условиями дорожно-транспортные происшествия не зафиксированы.