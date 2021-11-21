Заключение долгосрочных контрактов скажется на качестве пассажирских перевозок, считают в мэрии. В ...

Заключение долгосрочных контрактов скажется на качестве пассажирских перевозок, считают в мэрии. В муниципальные контракты внесены положения об ответственности компаний-перевозчиков за соблюдение заявленного числа машин, интервалов движения и других условий муниципальных контрактов. Введение штрафных санкций по отношению к перевозчикам, нарушающим контрактные обязательства, повысит конкуренцию на рынке пассажирских перевозок и качество транспортного обслуживания жителей и гостей города.Первым на работу по долгосрочному муниципальному контракту перейдет победитель конкурса на осуществление пассажирских перевозок на автобусном маршруте № 27.