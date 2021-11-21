Александр Невский - имя России и имя 2021 года. В год 800-летия великого благоверного князя не мог...

Александр Невский - имя России и имя 2021 года. В год 800-летия великого благоверного князя не мог обойти тему и владимирский иконописец Андрей Орехов. У художника тоже юбилей- 50 лет. Этим событиям посвящена его первая персональная выставка "Витязи веры и славы Руси". Образ Невского на протяжении веков восхваляли в искусстве прославленные творцы. Но как он выглядел в реальности? - неизвестно. Давайте посмотрим, каким его увидел владимирский мастер?На полотнах Андрея Орехова оживает национальная история. Андрей Боголюбский, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Грозный для мастера будто современники. Иконы, исторические полотна, работы разных лет- всё это "Витязи веры и славы Руси". Персональную выставку Андрей Орехов посвятил святому благоверному князю Александру Невскому. 800-летие "Солнца земли русской" в этом году широко отмечает страна.Андрей Орехов, иконописец, реставратор, член Владимирского отделения Союза художников России: «Они появились неслучайно. Я живу в городе Владимире, а он был здесь великим князем и с этим городом связана обширная история. Вот и не написать нельзя то есть пройти мимо этих сюжетов тоже нельзя».На этой картине Невский изображён сидящим на коне. Князь отправляется на моление перед очередным военным походом.Андрей Орехов, иконописец, реставратор, член Владимирского отделения Союза художников России: «Все время говорили об этом святом князе о его победах, о его нелегком крестном пути. Он спасал нашу Русскую землю от врагов, от завоевателей, ездил в Орду, вымаливал там победу».Андрей Боголюбский- особое имя для владимирской земли. На иконе кисти Андрея Орехова- житие святого благоверного князя Андрея.Андрей Орехов, иконописец, реставратор, член Владимирского отделения Союза художников России: «Икона тоже была задумана, получается что она тоже творческая. Здесь изображены такие моменты: строительство города, сюжеты и последние дни. Убийство князя его похороны».А вот так художник увидел оборону Владимира от полчищ хана Батыя в феврале 1238-ого. В версии Андрея Орехова битва состоялась у Волжских ворот древнего града, а не у Золотых, как принято считать.Андрей Орехов, иконописец, реставратор, член Владимирского отделения Союза художников России: «Удобная была позиция и для нападающих и для обороняющих, потому что было узкая улица. Здесь было можно долго держать врага. А потом они сразу попали в центр города. А со стороны Золотых ворот -это было очень сильное укрепление и вряд ли бы они осмелились туда пойти».В начале 90-ых после окончания Суздальского художественного училища Орехов реставрировал храмы. В армии получил благословение от иеромонаха Меркурия, ныне митрополита Ростовского и Новочеркасского. Стал заниматься иконописью. Она и вдохновила на живопись историческую. Иконопись , по словам художника - это молитва кистью.Андрей Орехов, иконописец, реставратор, член Владимирского отделения Союза художников России: «В конце 90-ых, это буквальное рубежное состояние 90-ые., тогда было прославление государя Николая Второго и я написал фреску. Это был Черниговский скит Троицо-Сергиевой Лавры и в боковом Южном пределе я написал фреску, как император Николай Второй приезжает со своей семьей в 1905 году к старцу Варнаве и у него исповедуется».Орехов работал в Германии, Греции, на Афоне.Создавал иконостасы и расписывал храмы по всей России: от Петрозаводска до Мурманска.Художник принимал участие в реставрации Успенского собора Княгинина монастыря, церкви Бориса и Глеба в Кидекше. Одна из недавних работ- роспись храма в селе Суходол Суздальского района.Андрей Орехов, иконописец, реставратор, член Владимирского отделения Союза художников России: «Самое главное. Такая хорошая приемка работы , когда вот идет богослужение и роспись все то гармонично, и вот тогда чувствуется , что работа выполнена хорошо».Сейчас Андрей Орехов создаёт иконостас для церкви Ильи Пророка в селе Улово. Восстановление уловского храма продолжается. Вера Куликова, Семен Карпов, Егор Герасимов . Вести-Владимир.