Россияне активно приобретают жилье в Новой Москве.

Россияне активно приобретают жилье в Новой Москве.Многие наши соотечественники также предпочитают такие районы как Люблино, Хорошево-Мневники и Западное Дегунино. Аналитики рассказали, что в третьем квартале текущего года средняя стоимостьквадратного метра на столичном первичном рынке составила 274,4 тысячи рублей. Это на 47% больше данных того же периода минувшего года.По данным "Авито-Недвижимость", больше всего людей привлекают новостройки в поселениях Сосенское, Десеновское и Внуковское. Средние цены на жилье в них за год возросли почти на 25%. Вероятной причиной назвали больший объем ввода нового жилья в этих районах, а также более или менее доступная стоимость недвижимости.Россияне часто покупают студии, двухкомнатные квартиры и квартиры со свободной планировкой. Ранее аналитики озвучили наиболее популярные регионыРоссии для покупки жилья. Так, в первую тройку вошли столица, Подмосковье и Краснодарский край.Недавно россиянам назвали условия для освобождения семей с детьми от налога на продажу жилья. Нововведение будет касаться тех, у кого двое и более наследников.Как писали "Дни.ру", недавно эксперты выяснили перспективы снижения цен на недвижимость в нашей стране. Они заявили, что ждать быстрого улучшения условий в этой области не приходится. Напомним, ранее российским должникам арестом квартир.