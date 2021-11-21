Утром 21 ноября в 08-54 на трассе М-7 в Суздальском районе на подъезде к Владимиру загорелся кузов грузовика. ЧП произошло на 24 километре федеральной автомагистрали на повороте к посёлку ..

Утром 21 ноября в 08-54 на трассе М-7 в Суздальском районе на подъезде к Владимиру загорелся кузов грузовика. ЧП произошло на 24 километре федеральной автомагистрали на повороте к посёлку Лемешки.На момент прибытия подразделений наблюдалось горение фуры. Пожарные не дали распространиться огню на весь автомобиль и потушили пожар на площади 0,4 квадратных метра.На происшествие выезжали 2 единицы техники, а также 6 человек личного состава.Дознаватель ведомства устанавливает причину возгорания.