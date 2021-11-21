В связи с падением потребительского спроса, Федеральная пассажирская компания отменит или сократит...

В связи с падением потребительского спроса, Федеральная пассажирская компания отменит или сократит периодичность курсирования 44 пассажирских поездов, сообщает РБК.В частности просят закрыть продажу билетов и на поезда, следующие через Владимирскую область:№ 709/710 Москва — Нижний Новгород (поезд «Стриж») отправлением из Москвы 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам, понедельникам, вторникам и средам;№ 703/704 Москва — Нижний Новгород (поезд «Стриж») отправлением из Москвы 14, 18, 21 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам и вторникам;№ 705/706 Нижний Новгород — Москва (поезд «Стриж») отправлением из Нижнего Новгорода 14, 18, 21 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам и вторникам.