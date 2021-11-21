В сентябре текущего года с одного из предприятий Киржачского района пропали 300 метров...

В сентябре текущего года с одного из предприятий Киржачского района пропали 300 метров электрического кабеля. Причиненный ущерб составил более 30 000 рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению был задержан 49-летний житель Кольчугина.В содеянном фигурант сознался, пояснив, что похищенное сбыл.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.