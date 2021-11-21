21 ноября православные чтут память Архистратига Михаила.

21 ноября православные чтут память Архистратига Михаила.Церковный праздник в честь Архистратига Михаила и прочихНебесных Сил бесплотных празднуется в 9 месяце от марта, так как существуетдевять ангельских чинов.ИсторияПразднование этого дня установили еще в IV веке. Православный праздник отмечается 21 ноября, так как постарому стилю это было 8 число, которое указывало на предстоящий Собор всехнебесных сил в день Страшного Суда, который называли "днем восьмым".Святой Архистратиг Михаила был поставлен Господом над всеми девятью ангельскимичинами.Что нельзя делать 21 ноябряЗадаваясь вопросом "какойсегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, предписанные этимднем. На церковный праздник Архистратига Михаила верующим не стоит мыть голову,так как по поверьям можно вымыть ум. Нужно осторожно обращаться с колющими и режущимипредметами, следует воздержаться от шиться и готовки, чтобы не навлечь на себягнев Михаила. В этот церковный праздник нельзя ссориться, важно избегатьконфликтов и прожить его в согласии. Нельзя рассказывать сны, особенно хорошие.Приметы и традиции21 ноября 2021 года православные отмечают Собор АрхистратигаМихаила. В этот церковный праздник издревле обращают внимание на приметы.Если появился иней, зима будет снежной, а урожай богатымПоявление тумана предвещает теплую зимуМорозы – к оттепелиСлякотная погода отсрочит наступление холодов