Для получения государственной услуги гражданину требуется предъявить минимальное количество имеющихся документов...

Преимущества получения государственных услуг в электронном виде состоят в сокращении временных затрат, исключении необходимости предоставления документов, имеющихся в распоряжении государственных органов, возможности получения государственной услуги из любого местонахождения посредством сети Интернет в удобное время, а также возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги и снижении коррупционных рисков.Для получения государственной услуги гражданину требуется предъявить минимальное количество имеющихся документов. Зарегистрировавшись один раз на Едином портале государственных и муниципальных услуг и подтвердив свою учетную запись, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.В разделе «Госуслуги» на нашем сайте вы найдете ответы на интересующие вас вопросы и ознакомитесь с правилами и рекомендациями по пользованию услугами, предоставляемыми УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18