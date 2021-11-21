Полицейские, общественники и студенты выпустили в небо белые шары в память погибших граждан в автомобильных авариях.

Ежегодно в третье воскресенье ноября проводится Всемирный День памяти жертв ДТП. В текущем году памятная дата приходится на 21 ноября.За истекший период 2021 года на территории Владимирской области зарегистрировано более 1500 автоаварий с пострадавшими, в результате которых 205 человек погибло и более 2100 человек получили телесные повреждения.Сотрудники полиции в нескольких районах Владимирской области провели мероприятия, приуроченные к этой социально-значимой дате, и напомнили всем участникам дорожного движения о ценности человеческой жизни и необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения.В Ковровском районе в канун Дня памяти жертв ДТП по инициативе ОГИБДД МО МВД России "Ковровский" в школах района проведены акция «Письмо водителю» и конкурс детских рисунков на тему безопасности дорожного движения. Школьники самостоятельно подготовили письма-обращения водителям. Изложенные простыми словами и пропитанные детскими переживаниями и эмоциями послания призывают водителей предоставлять преимущество в движении пешеходам, не садиться за руль в состоянии опьянения, выбирать безопасную скорость, быть внимательными и осторожными во время движения, не отвлекаться на мобильный телефон. А через рисунки дети рассказали о причинах дорожно-транспортных происшествий и последствиях нарушения Правил дорожного движения.В Судогодском районе сотрудники Госавтоинспекции и члены Общественного совета при ОМВД России по Судогодскому району во взаимодействии с сотрудниками ГУ МЧС России по Владимирской области и отдела по работе с молодежью администрации Судогодского района провели акцию памяти.В мероприятии, проведенном на территории специализированной стоянки, где размещены автомобили-участники аварий, приняли участие студенты средних специальных образовательных учреждений района. Ребята увидели, к чему приводят даже незначительные нарушения Правил дорожного движения, и оценили последствия дорожно-транспортных происшествий.Акция памяти о жертвах автомобильных аварий началась с печальных цифр статистики: за 10 месяцев текущего года на автодорогах Судогодского района произошло 95 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 16 человек и 150 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.Член общественного совета при ОМВД России по Судогодскому района протоиерей Георгий Морохин обратил внимание молодых людей на величайшую ценность жизни и здоровья людей и важность понимания своей ответственности каждого участника дорожного движения.В завершение мероприятия участники акции выпустили в небо 16 белых шаров в память о своих земляках, погибших в автомобильных авариях в текущем году.