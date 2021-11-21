В Александровском районе двух молодых людей подозревают в краже имущества из магазина, сообщает...

В Александровском районе двух молодых людей подозревают в краже имущества из магазина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.В полицию обратился хозяин торговой точки: по его словам, из магазина были похищены пуско - зарядные устройства общей стоимостью около 6 тысяч 500 рублей. Похитителями оказались 18-летний и 20-летний жители Александрова. В магазине им удалось незаметно спрятать под одежду по одному пуско-зарядному устройству, которые в дальнейшем они продали. На вырученные деньги молодые люди планировали купить подарок на день рождения своей подруге.По данному факту возбуждено уголовное дело.