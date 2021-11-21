21 ноября - дата создания двух православных храмов Михаила Архангела во Владимире. В День...

21 ноября - дата создания двух православных храмов Михаила Архангела во Владимире. В День престольного праздника в храме бывшего Красного села Владимира Богослужение возглавит Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Начало в 9.00. Напомню, что ровно 30 лет назад в этом храме возобновились богослужения.Шатёр колокольни Храма Архангела Михаила в бывшем Красном селе Владимира. Один из самых узнаваемых элементов древней русской архитектуры 17 века. Подобные храмы, характерные для западно-европейской готики , строились в России до 1650 года... Самый древний -сохранился на владимирской земле - в Александровской слободе. Но после запрета патриарха Никона западная шатровая типология проявится уже в колокольнях, адаптируясь к русской традиции. Красносельский храм- свидетель тех времен, рассказывает настоятель церкви Аркадий Маковецкий. Здесь доктор церковной истории, кандидат философских наук служит полтора года.Аркадий Маковецкий, настоятель Храма Архангела Михаила во Владимире: «По тем историческим документам, которыми мы располагаем, он был построен в 1788 году. При Екатерине 2. Когда были 2 вектора церковной политики. Некоторые монастыри упраздняли, переводили из деревянного созидали в каменное».Сама история, тогда еще деревянного храма, началась гораздо раньше. Впервые село Красное упомянуто еще в жалованной грамоте великого князя Московского Дмитриевскому собору от 1515 года. И значит церковь уже стояла. В дореволюционные времена сельская церковь была и духовным, и образовательным центром. С тех времен сохранилось и частично реконструированное здание, в котором сейчас располагается приходский домик, и проходят занятия Воскресной школы. Средства на его возведение пожертвовал купец и меценат Александр Лосев. После октябрьского переворота всё изменилось. В 38-ом храм был закрыт, а Сергий Богословский- последний священник , который здесь служил и отстаивал интересы церкви был репрессирован.Аркадий Маковецкий, настоятель Храма Архангела Михаила во Владимире: «Здесь был склад соли, пиломатериалов, даже в публикациях говорится, что-то в виде клуба, использовали, обезображивали, но с другой стороны печальные моменты способствовали тому.. что эти храмы сохранялись».В 38-ом сбили колокол со звонницы . По воспоминаниям очевидцев , целую неделю у церкви стоял черный дым от сжигания икон и книг. Вплоть до 90-х годов храм находился в удручающем состоянии.Мария Степановна Обухова, прихожанка: «Стекол не было, куча кирпичей была , люди замерзали, воду грели, ничего здесь не было».По словам Марии Обуховой, средства на восстановление церкви собирали всем миром. Но храм ожил. Богослужения возобновились в 1991-ом по благословению владыки Евлогия. В 2016-ом и колокольня храма пополнилась Благовестным колоколом, зазвучала с новой силой. Нынешний облик храма- результат труда многих людей .Через 20 лет завершилась и работа над новым иконостасом. Его выполнили иконописец Игорь Дронов и резчик Николай Зайцев.Аркадий Маковецкий, настоятель Храма Архангела Михаила во Владимире: «В храме это довольно не в каждом храме есть иконостас живописный главного алтаря Архангела Михаила и два двухуровневых боковых пределов в честь Покрова Пресвятой Богородицы и Преображения Господня. Это великое украшение этого храма».Иконостас - символ спасения, энциклопедия богословия, говорит отец Аркадий. Важно, чтобы он был наполнен красивыми живописными ликами и его убранство соответствовало православным канонам. Краски сияют благодаря современным итальянским технологиям.Аркадий Маковецкий, настоятель Храма Архангела Михаила во Владимире: «Рестаовратор сняла эту старую краску, грунтовкой, а потом все узорчики покрыл акриловой краски..модно покрыть и сусальным золотом. Очень дорогостоящая реставрация».Реликвии - Евангелия и иконы древнего письма, указанные в некоторых источниках, увы, утрачены. Но в личном архиве настоятеля есть бесценные книги - дар прихожан. Старинные служебники 18 столетия, молитвослов из Киево-Печерской лавры. Есть и РУКОПИСНЫЙ устав домашней молитвы и христианских обрядов 17 века. В воскресной школе при храме дети изучают их и пытаются читать на церковно-славянском языке. Продолжаются и реставрационные работы. Но получить федеральную поддержку непросто.Аркадий Маковецкий, настоятель Храма Архангела Михаила во Владимире: «Памятник федерального значения в ужасном состоянии . Если посмотреть с улицы Безыменского, то колокольня наклонилась подобно Пизанской башне. В настоящее время мы добились разрешения в госцентре по реставрации на проведение реставрационных работ . И с помощью небезразличных людей изготовляем проектно- сметную документацию, которая стоит миллионы».У Бога нет выходных - не может их быть и у нас, говорит отец Аркадий. Впереди - новый этап возрождения духовного центра, соединяющего прошлое и настоящее Владимира. Изящная белая церковь с шатровой колокольней и сегодня - чудо архитектуры.Татьяна Воронцова. Анна Зарубина. Александр Чунаев. Вести- Владимир.