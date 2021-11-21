Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в середине ноября в полицию поступило заявление о...

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в середине ноября в полицию поступило заявление о краже деньги из одного из салонов красоты. Неизвестный путем отжатия окна проник в помещение салона и похитил 3 тысячи рублей. В ходе расследования полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый житель Кольчугина.Кроме того, правоохранители установили, что несколькими днями ранее злоумышленник, разбив стекло входной двери, проник в магазин, откуда похитил более 5 тысяч рублей, а затем, взломав окно, влез в офисное помещение, откуда вытащил технику и продукты на сумму более 20 тысяч рублей.В отношении фигуранта возбуждены и расследуются уголовные дела.