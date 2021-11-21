Такую форму надо видеть! Владимирская спортсменка Надежда Афанасьева не раз была героиней репортаже...

Такую форму надо видеть! Владимирская спортсменка Надежда Афанасьева не раз была героиней репортаже "Вестей в субботу". Но спустя 3 года ее ежедневного труда над своим телом, мы не смогли не показать вам ее потрясающий результат. Дошла ли Надежда до предела своего совершенства? Или фигура мечты еще впереди, - расскажет Юлия Шувалова.Считанные минуты перед финалом. Надежда Афанасьева ещё не знает, что вот-вот осуществится её мечта, к которой она шла с 2018 года. Её называют Надюха - Железная прессуха. Утонченная фигура, невероятный рельеф - всё это высоко оценили члены европейского жюри. Как вспоминает Надежда, перед объявлением победителя, эмоции были такими сильными, что она с трудом могла стоять на ногах. Надежда Афанасьева - абсолютная чемпионка Европы в номинации "Бодифитнес". Но всего этого могло и не быть, если бы не Надины коллеги в фитнес-клубе, которые когда-то разглядели в ней потенциал и посоветовали принять участие в официальных соревнованиях. Первый турнир в 2018-ом году прошёл успешно. Молодая спортсменка взяла серебро. А вот второй чемпионат оказался для неё провальным. Она стала последней. Тогда, по её словам, появилась мощная мотивация - доказать , в первую очередь себе, что она может стать чемпионкой.Надежда Афанасьева, абсолютная чемпионка Европы в номинации "бодифитнес": «Зачастую какой-то хейт есть только в соцсетях - это реакция на фотографии со сцены. Мы там в гриме, на сливе воды, мы выглядим специфическим образом, не все поймут. В обычной же жизни, если не брать зал, в повседневной одежде так и не скажешь, что я качок, поэтому какого-то хейта в реальности никогда не было, наоборот поддержка, восхищение».В номинации "Бодифитнес" нет экстремально перекаченных мышц. Телосложение не должно быть чересчур плоским или наоборот мускулистым, исключается и глубокая венозность. Как говорят спортсменки, эта номинация своего рода "хождение по грани". И главное здесь сохранить свою женственность. Результатом занятий бодифитнесом становится пропорциональная V-образная форма фигуры. Тонкая талия и широкие плечи.Добиться успеха в бодибилдинге Наде помог её тренер — Руслан.Руслан Шестоперстов, тренер Надежды Афанасьевой: «Спортсмену всегда не достаточно результата, он всегда хочет быстро, себя очень сильно ограничивает, вводит в очень жесткие рамки, а тренер для того, чтобы оценить состояние спортсмена и его готовность, сделать адекватные корректировки».Жестких диет Надя не придерживается, иначе по её словам, просто не сможет качественно тренироваться. С едой она выстроила здоровые отношения. По этой причине у неё не возникает внезапного желания "съесть шоколадку". Тяжелее бывает "на сушке", когда спортсменка снижает процент жировой ткани в организме. Бывает, что Надю можно увидеть и с фастфудом в руках. Это значит у неё читмил. В этот день можно есть всё, что захочется.Надежда Афанасьева, абсолютная чемпионка Европы в номинации "бодифитнес" : “Читмил всегда может быть по настроению. Это может быть изысканный десерт в ресторане, который ты давно мечтаешь попробовать или какой-то продукт, который ты давно хотел попробовать. Это может быть что-то простое, из разряда съесть жаренную картошку со сковородки. Это больше эмоциональный выбор. Ты просто заранее можешь просчитать его по калорийности».Надя не жмет железо круглые сутки. Сейчас она готовиться к сдаче Кембриджского экзамена. Знание английского языка поможет ей читать книжки в оригинале, а также появиться возможность устроиться на работу за рубежом и не только.Надежда Афанасьева, абсолютная чемпионка Европы в номинации "бодифитнес": «Поскольку я учусь сейчас по специальности все равно близкой к реабилитации, я рассматриваю, возможно, и учебу за границей. В принципе это вот такая вот мечта».Сейчас Надя учиться в ВлГУ на четвертом курсе. В свободное время изучает эндокринологию. Раз в неделю собирается с друзьями на чашечку кофе. Также любит путешествовать. Ей нравится активные виды отдыха. В каждом новом городе старается прикоснуться к истории, ходит на экскурсии. Правда, сейчас на отдых уходит меньше времени, признается спортсменка. Она готовится к новому, весеннему сезону и планирует вновь изменить свое тело.Я художник, какую хочу форму, такую себе и нарисую!Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир"