В ходе рабочей поездки врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев поручил Департаменту...

В ходе рабочей поездки врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев поручил Департаменту физической культуры и спорта осуществить разработку концепции многофункционального спорткомплекса в 2022 году. В концепции должны быть чётко определены объём капитальных вложений в строительство и объём средств на эксплуатацию объекта, проработаны технологические решения с учётом лучших практик функционирования подобных комплексов. Кроме этого, будет сделан расчёт экономической целесообразности строительства 50-метрового бассейна.Создание такого объекта позволит областным спортивным школам олимпийского резерва осуществлять свою деятельность в современном спортивном комплексе, имеющем необходимые условия для подготовки спортсменов высокого класса, а также будет способствовать привлечению населения города к занятиям физической культурой и спортом.