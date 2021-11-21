Сообщение о пожаре на территории эко-отеля в деревне Дворики Камешковского района поступило...

Сообщение о пожаре на территории эко-отеля в деревне Дворики Камешковского района поступило накануне вечером. На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление внутри бани. Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы для тушения пожара, и ликвидировали горение внутренней отделки бани на площади 40 кв. м. К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.