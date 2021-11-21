Синоптики предупреждают владимирцев: атмосферное давление остаётся низким. Вчера в столице столбики...

Синоптики предупреждают владимирцев: атмосферное давление остаётся низким. Вчера в столице столбики барометров опустились до рекордно низких значений. Как сообщают синоптики центра ФОБОС, атмосферное давление вернётся в норму лишь в ночь на вторник.В целом, сегодня жителей 33 региона ждёт переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днём 0..+2°, ветер западный, умеренный. Ближайшей ночью столбики термометров покажут 0..-2°.ФОТО:https://www.pexels.com/