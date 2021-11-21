Вязниковская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело одного из осуждённых. Известно,...

Вязниковская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело одного из осуждённых. Известно, что мужчина ранее был осужден к наказанию в виде исправительных работ, которые впоследствии заменены судом на лишение свободы с отбыванием в колонии-поселении. В августе 2021 года осужденный прибыл в ФКУ КП-9 УФСИН России по Владимирской области для отбытия наказания. Там он был привлечен к оплачиваемому труду в должности грузчика.В сентябре осуждённый, воспользовавшись отсутствием надлежащего контроля , самовольно покинул территорию завода и направился в Муром. Его задержали в тот же день.За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.