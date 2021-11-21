На территории Владимирской области года лабораторно подтверждено 322 случая заболевания новой...

На территории Владимирской области года лабораторно подтверждено 322 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:72- во Владимире;40 - в Ковровском районе;37 - в Муромском и в Гусь-Хрустальном районах;15 - в Суздальском, Вязниковском и. в Кольчугинском районах;14 - в Александровском районе;13 - в Юрьево-Польском районе;12 - в Петушинском и в Киржачском районах;11- в Собинском районе;8 - в Гороховецком районе;7 - в Камешковском районе;5 - в Меленковском районе;4 - в Селивановском районе;3 - в Судогодском;2 - в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 69 609 случаев заболевания