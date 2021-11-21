На территории Владимирской области года лабораторно подтверждено 322 случая заболевания новой...
На территории Владимирской области года лабораторно подтверждено 322 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
72- во Владимире;
40 - в Ковровском районе;
37 - в Муромском и в Гусь-Хрустальном районах;
15 - в Суздальском, Вязниковском и. в Кольчугинском районах;
14 - в Александровском районе;
13 - в Юрьево-Польском районе;
12 - в Петушинском и в Киржачском районах;
11- в Собинском районе;
8 - в Гороховецком районе;
7 - в Камешковском районе;
5 - в Меленковском районе;
4 - в Селивановском районе;
3 - в Судогодском;
2 - в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 69 609 случаев заболевания