Пятерых отвезли в ЦРБ Гусь-Хрустального. Четверых после медосмотра отправили домой.

В Гусь-Хрустальном районе микроавтобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы произошедшего.За рулём «Фиата» находился 60-летний мужчина, который не справился с управлением. ДТП произошло около 9 утра 20 ноября.По данным УГИБДД по Владимирской области, в результате аварии пострадали пять человек. Двое были госпитализированы, трое направлены на амбулаторное лечение. Детей в машине не было.В Упрдоре уточнили, что пострадало девять пассажиров. Пятерых отвезли в ЦРБ Гусь-Хрустального. Четверых после медосмотра отправили домой.Полиция проводит проверку случившегося. Выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.